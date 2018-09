di Roberta Pugliesi

Un impatto violento, un volo di molti metri e lo schianto al suolo. E’ morto così, dopo aver lottato per alcune ore, Tonino De Ciantis, 37enne di Sora, che ieri intorno alle 13 è rimasto coinvolto in un incidente lungo via della Vandra, a Posta Fibreno. Il centauro viaggiava in direzione del lago. All’improvviso, per cause al vaglio, è avvenuto lo scontro con un’auto condotta da un uomo postese. Tonino era a bordo del suo scooterone, un T Max nero, con cui amava viaggiare. E’ stato un istante. Prima lo schianto con il parabrezza della macchina, poi un volo e l’impatto con il suolo. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma le sue condizioni sono apparse subito disperate. Presentava ferite gravi ovunque e perdeva sangue. Il casco era allacciato. E’ arrivato in codice rosso all’ospedale di Sora, dove i medici hanno provato anche a operarlo, ma le ferite erano troppo gravi, anche per un trasferimento in eliambulanza. Il suo cuore ha smesso di battere in serata, poco prima delle 20. Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.Il traffico è rimasto bloccato per diverso tempo. Poco dopo anche il sindaco di Posta Fibreno, Adamo Pantano, è arrivato su via Vandra: «Ho capito subito che l’incidente era grave. Conosco l’uomo che era alla guida dell’auto e il ragazzo deceduto. Tutte brave persone. E’ davvero una tragedia immane», commenta il primo cittadino. La notizia della morte di Tonino ha fatto il giro di tutta la zona. Era un ragazzo molto conosciuto a Sora, amava la pesca sportiva e fare passeggiate con il suo T Max. Conviveva con la sua fidanzata. Aveva tanti amici con cui trascorreva serate in allegria e proprio i suoi amici hanno lasciato numerosi messaggi sul suo profilo social, pensieri, ricordi di una vita spensierata, ma troppo breve. «Fino a ieri sera a tirare freccette insieme e a scherzare e oggi non ci sei più», scrive un amico. Il corpo, che si trova nella camera mortuaria del nosocomio, è a disposizione dell’autorità giudiziaria.