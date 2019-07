Scontro tra due auto all'incrocio Bassetto, due feriti. I residenti:«Serve una rotatoria»

Ultimo aggiornamento: 21:56

Ennesimo grave incidente questa mattina lungo la via Casilina a Ferentino all'altezza dell'incrocio presso l'Hotel Bassetto. Per cause al vaglio della Polizia Stradale del Capoluogo, si sono scontrate una Nissan Micra condotta da un 40enne del posto ed una Toyota Yaris con a bordo una 50enne Ferentinate. L'impatto è stato molto forte. Subito è scattato l'allarme e sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e la polizia. Traffico subito in tilt. Feriti in modo serio entrambi i conducenti delle due auto che sono stati portati in ospedale al Fabrizio Spaziani di Frosinone. Le loro condizioni sono gravi anche se non rischi9ano la vita.Subito sono scattate le proteste da parte dei residenti e degli automobilisti per la pericolosità dell'incrocio. La presenza di molti uffici, esercizi commerciali e della Cittadella dello Sport con molte stradine laterali rende il tratto di strada pericoloso anche perchè malgrado la segnaltetica spesso si corre troppo e si fanno manovre azzardate. In alcuni casi pur di non allungare il tragitto molti automobilisti tagliano la strada ad auto in corsa per accorciare i tempi. Automobilisti e residenti chiedono nuovamente una rotatoria per migliorare la sicurezza. A proposito di rotatorie restano incerti i tempi per la realizzazione di quella a Pontegrande con annesso tronco stradale di collegamento al quartiere Tofe. L'opera prevista inizialmente nel 2018 non è ancora iniziata.