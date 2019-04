Scontri dopo la partita Frosinone-Napoli, arrestato un ultras per i lanci pericolosi

Ultimo aggiornamento: 14:57

Un arresto per gli scontri tra un gruppo di ultras del Frosinone e la polizia dopo la partita allo "Stirpe" tra i giallazzurri e il Napoli. I tifosi ciociari avevano cercato di sfogare la delusione per l'esito della partita cercando il contatto con i supporters partenopei.Le misure di sicurezza predisposte dalla Questura hanno però consentito di contenere i giovani ultras attraverso l'immediata dislocazione dei contingenti dei reparti inquadrati.Alcuni tifosi hanno ceduto alla frustrazione cercando di forzare gli sbarramenti e lanciando sassi contro le forze dell'ordine che hanno dissuaso i più facinorosi.Alcune auto di napoletani sono stati danneggiati, mentre momenti di tensione ci sono stati anche fuori dalla tribuna per un tentato furto ai danni del giocatore del Napoli Ounas.Le successive attività investigativ, supportate dalle immagini della Polizia Scientifica, hanno poi consentito l'identificazione di uno dei responsabili dei lanci pericolosi che è stato arrestato nella prima mattinata odierna dagli uomini della DIGOS e del Reparto Volanti.Il Questore ha adottato nei suoi riguardi il DASPO con obbligo di firma per tre anni.