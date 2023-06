​Fa il check in ma non s'imbarca sull’aereo, il mistero del turista italo-gallese venuto a Fiuggi

Scomparso nel nulla da alcuni giorni. È mistero intorno alla sorte di un turista italo-gallese di 62 anni, Geralit Evans Williams, notato per l'ultima volta al check-in dell'aeroporto di Fiumicino dove ha fatto la registrazione ma senza imbarcarsi. E da quel momento i familiari che lo aspettavano in Galles non hanno più avuto alcuna notizia di lui.



Geralit Williams ha trascorso una vacanza nella terra d'origine dei genitori, nel frusinate, ed alloggiava presso un hotel di Fiuggi. A lanciare un appello è stato il nipote Cat Williams che ha segnalato la scomparsa dell'uomo alle autorità gallesi. Il caso è ora all'esame della questura di Frosinone.