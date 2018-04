Nuova giornata di ricerche, da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco, di Luca Di Mario, il 46enne di Cassino, di cui non si hanno più notizie da un mese e mezzo.I carabinieri sono tornati sulle sponde del fiume Rapido a Cassino, dove la settimana scorsa è stata trovata la bicicletta dell’uomo.Ieri vigili del fuoco del comando provinciale sono tornati, questa volta anche con una squadra di sommozzatori, che ha scandagliato i fondali del Rapido fino al Gari.L’ipotesi è che l’uomo sia caduto nelle acque gelide del Rapido, in via Lungofiume- Madonna di Loreto a Cassino, ma, ovviamente, tutte le piste investigative sono aperte, ormai da giorni i carabinieri del capitano Ivan Mastromanno stanno ascoltando parenti ed amici. C'è un conoscente di Luca indagato per false dichiarazioni ai carabinieri: ascoltato si sarebbe contraddetto.L’uomo, il 16 marzo scorso, nel cuore della notte disse ai familiari che si sarebbe recato in ospedale, ma è svanito nel nulla. Di lui si sono perse le tracce, fino a una settimana fa, quando un pescatore ha trovato la sua bici nel acque del fiume Rapido in via Lungofiume - Madonna di Loreto a Cassino.I familiari hanno riconosciuto la bici e i carabinieri l’hanno sequestrata per tutti gli accertamenti scientifici. C’è stata una prima battuta di ricerche, nella zona dov’è stata trovata la bici, ma che ha dato esito negativo.Ieri la nuova giornata di ricerche, ma di lui nemmeno l’ombra.