Scompare da casa e la ritrovano morta sul letto del fiume, non si esclude l'omicidio

Era scomparsa da casa nella mattinata tanto che il compagno si era rivolto ai carabinieri, poi nel pomeriggio è stata trovata senza vita sul letto del fiume Cosa in secca. E' giallo sulla morte di Michele Rezza, 37 anni, di Alatri. Il cadavere della donna è stato trovato intorno alle 16 in una zona impervia, nei pressi della chiesa di Sant’Emidio.



La donna abitava a pochi chilometri dal luogo di ritrovamento, insieme con il compagno.



Gli investigatori non escludono la pista dell’omicidio. In caserma sono stati sentiti per tutta la notte i primi testimoni, parenti, amici e conoscenti per ricostruire le ultime ore di Michela Rezza, ma per ora non risultano fermi.





