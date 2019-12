Sclerosi multipla, Ileana Speziale presenta il suo libro «Sedotta e sclerata»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Importante appuntamento con il sociale, domani venerdì 6 dicembre dalle 10,30 presso l’auditorium comunale di Morolo in via Le Grotte (Scuola Media) dove tra l'altro ci sarà la presentazione del libro “Sedotta e sclerata” di Ileana Speziale. Si parlerà in primis di Sclerosi Multipla con la giovane giornalista Ileana Speziale, 30 anni che racconterà la sua esperienza di lotta contro la terribile malattia.Interverranno come relatori il Sindaco Comune di Morolo Dr. Gino Molinari; l'Assessore Politiche Sociali -Attività Culturali- Pubblica Istruzione Comune di Morolo, Dr.ssa Clarissa Silvestri; il consigliere Regionale capogruppo DEMOS e Vicepresidente VII Commissione – Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare , Dr. Paolo Ciani, l'Autrice del Libro , la Dr.ssa Ileana Speziale, l'AISM associazione italiana sclerosi multipla con Gianluca Pedicini consigliere nazionale e referente sezione Frosinone e l'aIES associazione italiana etica e sviluppo con la portavoce Maria Rita D’Amico.Vista l’importanza del tema e della giornata volta alla sensibilizzazione sulla sclerosi multipla, saranno presenti le classi terze della scuola media Ernesto Biondi. "In qualità di assessore alle politiche sociali, pubblica istruzione e cultura- ha spiegato l'assessore ai servizi sociali Clarissa Silvestri-ritengo che giornate come queste siano molto importanti per la promozione e sensibilizzazione sociale. Sono lo strumento per il miglioramento e lo sviluppo del benessere della persona e della comunità con lo scopo di valorizzare e tutelare la dignità delle persone".