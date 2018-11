© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scippo lampo nella notte tra venerdì e sabato ai danni di uno degli addetti alle pompe di carburante dell'area di servizio New Energy sulla via Monti Lepini a Patrica. In due a volto coperto hanno agito poco prima della mezzanotte. Come mostra il VIDEO ripreso dallle telecamere del distributorediffuso dalla stessa società su Facebook, due giovani a bordo di una BMW nera provenienti dalla direzione Latina, hanno fatto irruzione nell'area di servizio mentre erano presenti due addetti alle pompe, uno alla benzina e l'altro al metano. Sono scesi dall'auto velocissimi prendendo di mira l'addetto alla pompa di benzina che in quel momento era girato di spalle. All'arrivo dell'auto, il ragazzo ha fatto appena in tempo a girarsi che è stato bloccato dai due, uno dei quali alto e magro che lo hanno scippato del borsello contenente l'incasso della giornata. Il bottino secondo una prima stima è di 1500 euro. I due poi sono saliti sull'auto e si sono dati alla fuga lungo la via Monti Lepini in direzione di Frosinone. Subito è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri e la polizia che hanno avviato la caccia all'uomo.