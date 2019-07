Schiuma nel fiume Sacco, sequestrata un'azienda a Patrica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Schiuma nel fiume Sacco, sequestrato un impianto di trattamento rifiuti a Patrica. I sigilli sono stati apposti dai carabinieri forestali e dalla polizia provinciale su disposizione del Gip del Tribunale di Frosinone.L'indagine è partita a seguito degli sversamenti di schiuma nel fiume Sacco verificatesi l'anno scorso tra la fine di ottobre e gli inizi di novembre. Il corso d'acqua venne ricoperto da una coltre bianca. Il fenomeno, come venne accertato dall'Arpa, era stato provocato dalla scarico di tensioattivi.Dalla comparazione con i reflui trovati negli scarichi nell'azienda è stato possibili individuare l'origine di quegli scarichi. Inoltre nello stesso stabilimento venne trovato anche un sistema per bypassare lo scarico dei reflui industriali. Rilevata anche l'assenza o comunque la non piena funzionalità dei contatori che servono a tracciare la gestione dei reflui.Questo sistema, scrivono gli inquirenti, consentiva alla società di praticare prezzi estremamente vantaggiosi per il trattamento dei rifiuti liquidi.