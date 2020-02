Ultimo aggiornamento: 00:33

C'è voluta un'ora di lavoro da parte dei vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere della sua auto, poi è spirato in ospedale a Cassino. Si tratta di T.P., 53 anni, autotrasporatore di professione, abitava a poche centinaia di metri dal luogo dello scontro.E lui la vittima dell'incidente che c'è stato questa sera alle 20.15 a Pontecorvo, sulla strada provinciale numero 628, che porta al casello autostradale di Castrocielo.Il 53enne era alla guida di una Fiat Stilo che si è scontrata con un berlina Range Rover. Ferito in maniera grave anche un 19enne che era sulla berlina, elitrasportato a Roma. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Pontecorvo, agli ordini del capitano Tamara Nicolai e del tenente Giovanni Fava.Suò posto decine di persone che, subito dopo il sinistro, si sono assiepate sulla provinciale Leuciana, e allontanati dai carabinieri.