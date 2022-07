Schianto in moto a Verona, muore l'imprenditore ciociaro Davide Martino

Davide Martino, per tutti affettusamenteb chiamati “Buzz”, è morto tragicamente nella serata di ieri a seguito di una bruttissima caduta dalla sua moto. L'incidente si è verificato intorno alla 19 di ieri in località Trezzolano, in provincia di Verona. L'imprenditore, originario della contrada Vallone di Arpino, aveva 36 anni, e assieme ad alcuni amici centauri si trovava nella zona per una gita.

La notizia è piombata ad Arpino nel cuore della notte, il risveglio per tanti arpinati è stato traumatico. Così lo ricorda la Contrada Vallone, con cui, per diversi anni, ha partecipato al Gonfalone nella gara del “Tiro alla fune” «Non ci crediamo, non ci vogliamo credere! Eri, sei e resterai un fervente tifoso rosso/blu, un tiratore eccezionale, una persona unica, l’amico sorridente di tutti! Grazie per ogni momento dedicato a noi, grazie per averlo reso unico Le persone come te non si dimenticheranno mai! Ciao Buzz, la tua Contrada».