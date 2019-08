Schianto in auto contro un muro: muore a 18 anni, feriti altri 4 giovani

È finita in tragedia la serata di un gruppo di amici di Sora: a causa di un incidente avvenuto la notte scorsa, intorno alle 2.30, in località Vuotti ad Arpino, è morta Stella Tatangelo di Sora, 18 anni. In auto con lei, una Volkswagen c’erano altri tre quattro ragazzi. Uno di loro, che era alla guida dell'auto, è rimasto ferito più seriamente ed è stato trasportato con l’eliambulanza al Policlinico Umberto I di Roma. Nell'incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli: la'uto su cui viaggiavano i giovani è andata a schiantarsi contro un muro. © RIPRODUZIONE RISERVATA