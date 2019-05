Schianto fatale sulla superstrada Sora-Cassino, muore un geometra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno schianto terribile, l’ennesimo lungo la superstrada del Liri. A perdere la vita, ieri mattina, intorno alle ore 11:00 Luigi Fanelli, sessantanovenne di Casalvieri. Due le vetture coinvolte. L’impatto è stato terribile ed è avvenuto in prossimità del distributore di benzina ubicato fra i comuni di Vicalvi e Casalvieri. Fanelli, autista Cotral in pensione e oggi stimato geometra, stava transitando in direzione di Atina a bordo della sua Peugeot. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, effettuata dagli agenti della polizia stradale intervenuti sul posto, l’uomo probabilmente stava entrando nella pompa di benzina per fare rifornimento. È stato un attimo e la sua utilitaria è stata urtata dalla vettura condotta da un uomo di Alvito. L’impatto non sarebbe stato particolarmente violento ed infatti l’alvitano, fortunatamente, è uscito illeso dall’abitacolo ma il sessantanovenne è stato sbalzato fuori e l’impatto al suolo non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari dell’Ares 118 ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimare l’uomo che sarebbe deceduto sul colpo.I RILIEVISul luogo della tragedia, come detto, sono arrivati gli agenti della polizia stradale ma anche i carabinieri della stazione di Vicalvi che hanno regolato il traffico sull’importante arteria che collega la media Valle del Liri al Cassinate. Il traffico, infatti, anche a causa delle precipitazioni, ha subito forti rallentamenti e per diverso tempo si è transitato su una sola corsia. Il sessantanovenne per anni aveva lavorato come autista sui bus di linea ma una volta in pensione si era iscritto all’albo professionale ed esercitava la professione di geometra insieme al fratello. Solo poco tempo fa aveva perso la moglie e questo lo aveva gettato in uno stato di profondo dolore. Lascia due figli. La salma è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale di Cassino a disposizione dell’autorità giudiziaria. Purtroppo, l’incidente ancora una volta getta luce sulla pericolosità del tratto stradale. Oltre a presentare un manto dissestato ed una segnaletica orizzontale in molti tratti carente è anche particolarmente pericoloso in quanto gli automobilisti non sempre rispettano il codice della strada e sovente sorpassano con la doppia linea continua lungo i rettilinei, entrano ed escono dai benzinai contromano, per non parlare dei limiti di velocità che quasi mai vengono rispettati. Ancora una volta la superstrada, definita in più occasioni, la via della morte ha mietuto una vittima. La notizia della morte di Fanelli ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Casalvieri dove l’uomo era molto stimato e benvoluto da tutti.