E’ l’ora di darci un taglio. Stop a capelli lunghi, tinte sbiadite, barbe incolte. Da lunedì parrucchieri e barbieri riaprono i battenti dopo la lunga pausa forzata per l’epidemia da Covid 19. In queste ore, all’interno dei propri negozi, i titolari stanno procedendo alla sanificazione dei locali. Armati di disinfettanti, guanti, mascherine, alcool oppure le apposite apparecchiature per la sanificazione con l’ozono, stanno procedendo ad accurate pulizia in vista dell’arrivo dei clienti che mancano oramai da quasi tre mesi. Le regole da rispettare sono innanzitutto l’uso di mascherine sia per il titolare sia per il cliente. Mascherina che si potrà sollevare solo per fare la barba o tingere i capelli. Andranno sanificati tutti gli attrezzi del mestiere dalle forbici, ai pettini dai pennelli ai rasoi. Insomma in questa fase l’igiene farà la differenza. La fila e le lunghe chiacchierate all’interno dei parrucchieri o barbieri in attesa del proprio turno sono destinate a sparire. Nei locali non ci si potrà più sedere gli uni accanto agli altri in attesa della chiamata. Si lavorerà solo su prenotazione e i clienti prima di entrare dovranno attendere, prima di essere serviti, fuori i negozi visto che la maggior parte dei locali sono di piccola dimensione.I DATIIn provincia di Frosinone i numeri del settore “benessere” sono estremamente importanti: 979 acconciatori (il 62% è donna) che danno lavoro a 1597 addetti e 484 Centri Estetici (83% a conduzione femminile).«La perdita del settore – spiega Benedetto Recchia presidente Unione Benessere e Sanità CNA Frosinone - è enorme. Stimiamo che, a fine anno, avremo un calo del 70% di fatturato rispetto agli anni precedenti. Un settore da tempo pronto alla ripartenza in sicurezza e che invece ha dovuto subire una ingiusta penalizzazione che ha favorito ancora una volta il lavoro nero, che da sempre viaggia impunito casa per casa. La misura è colma e presto ci muoveremo con investigatori privati per identificare gli abusivi, il tutto anche a tutela della salute pubblica, messa a rischio da tali comportamenti illegali e senza scrupoli».VOGLIA DI RICOMINCIAREC’è voglia di ricominciare e così nonostante il lunedì da sempre costituisca il giorno di chiusura per la categoria, quasi tutti riapriranno i battenti: «Sono tre mesi che non lavoriamo – spiega Gerardo in via Firenze intento a sanificare il locale – quindi aprirò fin da lunedì. Abbiamo eliminato due postazioni per garantire le distanze così saremo costretti a servire un solo cliente per volta. »Intanto le prenotazioni fioccano: «Per la prossima settimana già siamo pieni – spiega Alessandra di un noto parrucchiere della parte bassa del capoluogo – da oggi (ieri, ndr) iniziamo a prendere le prenotazioni già per la settimana del 25 maggio. I nostri clienti attendevano da tempo la riapertura e nei primi mesi dovremo recuperare tanto lavoro».Ma come cambierà il lavoro?«Certo – confida Gianni che ha la bottega a Corso Della Repubblica – dovremo lavorare in maniera diversa, su appuntamento e con le attenzioni dovute. L’igiene già era fondamentale prima, ora lo diventa ancor di più. Le mascherine non creeranno particolari problemi sono quando dovremo tagliare in prossimità dell’orecchio dovremo sollevare l’elastico per alcuni secondi ma non penso sia un problema».