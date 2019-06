E' scesa dal bus, si è accasciata a terra ed è morta. Malore fatale per una donna di 56 anni di Ceccano. All'origine della tragedia con tutta probabilità il gran caldo di queste ore. Frosinone è tra le città con il bollino rosso indicate dal Ministero della Salute. La donna era scesa dal bus presso la fermata in via Licinio Refice. © RIPRODUZIONE RISERVATA