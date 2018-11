© RIPRODUZIONE RISERVATA

Indagini in corso per capire la provenienza della schiuma bianca che in questi giorni ha invaso il fiume Sacco. La polizia municipale di Ferentino e i carabinieri forestali stanno eseguendo accertamenti sullo scarico lungo il torrente Alabro denunciato, con un video diffuso su Facebook, dall’esponente di Fratelli d’Italia Ilio Crescenzi e dall’associazione ViviCiociaria. Il personale dell’Arpa ha prelevato alcuni campioni di acqua. Resta da capire se si tratta di uno scarico abusivo legato a qualche azienda oppure di una condotta di altra natura. Per verificarlo nei prossimi giorni verrà impiegato un robot. Se la provenienza è ancora tutta da accertare, resta il fatto che l’ Alabro e il Sacco sono stati invasi da una scia maleodorante riconducibile a sversamenti industriali.La questione degli scarichi nel fiume Sacco è da tempo all’attenzione dell’autorità giudiziaria.Un fascicolo, abbastanza corposo, è stato aperto nei mesi scorsi e riguarda l’area industriale compresa tra Frosinone, Ferentino, Patrica, Ceccano e Morolo. Sotto la lente gli scarichi autorizzati dai quali dovrebbero uscire reflui depurati dalle sostanze inquinanti e con valori, rispetto alle sostanze non pericolose, fissati nelle autorizzazioni in base alla legge.I carabinieri forestali, in collaborazione con l’Arpa, su delega della Procura, hanno eseguito campionamenti a tappeto per verificare se le prescrizioni di legge vengono rispettate. Gli accertamenti hanno riguardato una trentina di aziende, individuate tra quelle che hanno processi industriali a maggior impatto ambientale.Il lavoro sul campo, con sopralluoghi e prelievi, è stato concluso, mentre è in dirittura di arrivo la fase dedicata alle analisi. Un lavoro di cui si sta occupando l’Arpa che peraltro deve avvenire in contraddittorio con le aziende interessate.Le indagini sugli scarichi, in qualche caso, hanno portato all’adozione anche di misure cautelari, come ad esempio il sequestro, avvenuto nel luglio scorso, della “Galvano Planting”, un’azienda di Patrica che si occupa del trattamento di metalli, verniciatura industriale e produzione di componentistica (viti, valvole, ganci). In questo caso il titolare dell’azienda è stato denunciato per il reato di inquinamento a causa dei reiterati sversamenti nel fiume Sacco di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (metalli pesanti) attraverso la condotta delle acque bianche del Consorzio industriale Asi.La contestazione del reato di inquinamento non sempre è così immediata. Questa, codice penale alla mano, può avvenire solo quando si riscontra la presenza di elementi pericolosi che abbiano provocato un deterioramento dell’ecosistema. Non di rado, quando si tratta di scarichi, le irregolarità consistono nello sversamento oltre i limiti di sostanze autorizzate. In questo caso i trasgressori vanno incontro a una sanzione amministrativa. Quando invece viene accertata la presenza di sostanze pericolose, spesso, s’incorre nel penale, ma per reati contravvenzionali estinguibili pagando un’ammenda.Si tratta dunque di una materia complessa che richiederebbe l’impiego di risorse - umane, finanziarie e tecnologiche - maggiori rispetto a quelle a disposizione. Individuare l’effettiva origine e quindi i responsabili degli sversamenti non è semplice. Negli scarichi, almeno quelli autorizzati, confluiscono numerose aziende. Esistono dei robot, e spesso sono stati utilizzati nella Valle del Sacco, che consentono di individuare l’origine degli scarichi, ma per incastrare i responsabili si dovrebbe coglierli sul fatto attraverso appostamenti oppure videoregistrazioni.Tutto poi diventa più complicato con gli scarichi abusivi. Negli anni scorsi la Forestale ha eseguito una campagna mirata per stanare scarichi abusivi lungo il fiume Sacco: venne utilizzato un elicottero dotato di una videocamera capace di rilevare sbalzi termici dell’acqua. Più di qualche scarico illegale è stato individuato. Oggi, nuove tecnologie, come i droni, potrebbero rendere questo tipo di controlli molto più agevoli sia dal punto di vista logistico che finanziario.