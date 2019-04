L'inchiesta sul project del cimitero, a Ferentino, travolge il Comune. Dopo l'arresto di Pio Riggi (ex consigliere delegato al cimitero) questa mattina è stato arrestato (e posto ai domiciliari) l'ex assessore Luca Bacchi. Già nell'ordinanza con cui fu arrestato Pio Riggi era riportata una intercettazione telefonica nella quale si percepiva una certa "intesa" tra i due. Per Bacchi si trattava solo di dialoghi con finalità politiche. Per la Procura, invece, c'era dell'altro.

L'inchiesta è diretta dalla Direzione distrettuale antimafia in quanto, secondo l'accusa, Pio Riggi avrebbe avuto il sostegno di esponenti della criminalità camorristica per farsi dare 300 mila euro dall'imprenditore Scarsella, promotore del project.