Domenica 26 Maggio 2024, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 07:21

Tommaso Pizzuti è uno dei due soli internati militari italiani ancora in vita tra gli oltre 650mila che vennero imprigionati nei lager nazisti dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943. Tommaso, nato a Ceccano nel 1918, lo scorso 9 maggio ha compiuto 106 anni. Durante la guerra fu deportato per due anni nello “Stalag VI A” di Hemer. Era il campo di concentramento situato nella cittadina tedesca della Vestfalia.

Frosinone, nonna Argia festeggia 110 anni. Il fratello ne ha 101: «Nella nostra famiglia il gene della longevità»

Festa per la maestra Teresa, la centenaria di Frosinone dai due compleanni

«Ci portavano anche in altri posti distanti - racconta il 106enne -. Sempre a piedi per lavorare in fabbrica o fattoria, e una volta che rientrammo al campo in ritardo fui obbligato per punizione a restare all’addiaccio con i piedi immersi nell’acqua per tutta la notte». Soltanto uno dei suoi tanti brutti ricordi, tra sprazzi di lucidità e acciacchi dell’età, testimonianze delle torture e violenze che dovette subire. L’altro internato militare italiano ancora in vita di cui si hanno notizie certe è Mariano Norata: Classe 1916 di Castel Buono (Palermo), prossimo a quota 108.

LA TARGA

Il sindaco Roberto Caligiore, alla festa di compleanno, ha consegnato una targa a Tommaso Pizzuti a nome dell’intera comunità per celebrare la sua veneranda età. Accanto a Tommaso Pizzuti c’erano i figli Giovanni, Giuseppina e Giacomo, nonché i suoi sei nipoti e cinque pronipoti.

«Con un passato da ferroviere - ha detto il sindaco - Tommaso è stato un gran lavoratore e ha vissuto con pienezza la sua vita, sempre in movimento e con grande semplicità, tra l’affetto della sua famiglia e gli amici di sempre». L’architetto Luigi Compagnoni, tra ricerche e pubblicazioni sulla “Memoria”, ha ora portato alla luce anche il suo tremendo passato. È ormai anche l’unico vivente tra i 237 militari e civili ceccanesi internati nei lager nazisti durante la seconda guerra mondiale. Ne morirono tredici nei campi di prigionia. Lui è rimasto il solo a poter raccontare ancora con la propria voce quella terribile pagina che lo ha segnato per tutta la vita. Quando scoppiò la guerra, a poco più di vent’anni, fu arruolato nel 24° Reggimento di artiglieria “Piemonte”.

L’ODISSEA

A Tommaso, risentendo il nome della “sua” unità di stanza a Catania, si gonfia il petto d’orgoglio. «Noi avevamo i cavalli - puntualizza -. Mica ci spostavamo a piedi». All’inizio furono spediti in Albania e poi in Grecia, a difesa delle coste. La divisione fu poi sciolta l’11 settembre 1943, a seguito dell’Armistizio di Cassibile tra Regno d’Italia e Alleati. Tommaso, al pari del compaesano Agostino Ciotoli, fu però catturato e imprigionato in Germania fino al 1945. Tante altre informazioni arrivano da Evelyn Vigato, nipote di un Internato militare italiano (Imi), dopo la visita dello “Stalag VI A” in cui stava anche Pizzuti. Lavorano per dodici ore al giorno, dopo lunghi cammini verso le miniere e fabbriche della Ruhr.

IL MUSEO

C’è un museo in cui, tra l’altro, si mostra anche la razione giornaliera di cibo: 250 grammi di pane nero e una piccola scodella di zuppa di rape e bucce di patata. «Cercavo di sfamarmi raccogliendo barbabietole e verdure, mangiandole crude - racconta il reduce -. Arrivai anche a raccogliere un gatto morto nella mia bisaccia e fui costretto a cuocere e mangiare quello». Non solo brutti ricordi: «Mi ero invaghito di una ragazza siciliana prima dell’invio al fronte albanese».

LA MEDAGLIA

Compagnoni non ha nascosto l’emozione per l’incontro con il reduce ceccanese: «È una straordinaria storia che merita il massimo risalto, con il supporto dell’amministrazione comunale e della prefettura, delle procedure burocratiche previste dalla presidenza del Consiglio dei ministri per il conferimento della medaglia d’onore agli Internati militari italiani, sarebbe un evento eccezionale nella storia della nostra città poter far avere il riconoscimento a Tommaso come ultimo sopravvissuto di quella dolorosa e drammatica pagina di storia italiana».