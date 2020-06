Lo scambio dei plessi scolastici si farà. Non per l’anno a venire, ma si farà. A partire dall’anno scolastico 2021-2022 il liceo scientifico “Severi” di Frosinone sarà ospitato nell’attuale sede del I.I.S. “Brunelleschi-Da Vinci” e viceversa. Il primo andrà quindi nella plesso di via Piave, il secondo in quello di viale Europa.

Lo ha deciso il presidente della Provincia Antonio Pompeo con un decreto firmato lo scorso 23 giugno. Lo studio di fattibilità commissionato dall’ente di piazza Gramsci ha dato esito positivo all’avvicendamento delle sedi motivato con il problema del sovraffollamento del liceo.

Nella relazione dell’ingegnere Biagio Di Nitto, stando a quanto si legge nel decreto presidenziale, evidenzia tra le altre cose che «la sede attuale del liceo scientifico in viale Europa è in grado di accogliere 623 alunni nel rispetto degli indici di affollamento (1,96 metri quadrati a persona) stabiliti dal Decreto Ministeriale del 18 dicembre 1975, estensibili ad un massimo di 800 alunni, ed è quindi agevolmente in grado di ospitare gli attuali iscritti all’ I.I.S. Brunelleschi-Da Vinci che superano di poco le 300 unità».

Inoltre l’operazione consentirebbe, dice l’ente di palazzo Iacobucci, di eliminare la sede succursale del “Severi”, presso l’edificio “Grappelli” di Frosinone, di proprietà del comune di Frosinone affittata dalla Provincia, che presenta problemi strutturali.

L’avvicendamento delle sedi, sottolinea ancora la Provincia, «risulta oggi improcrastinabile anche a fronte dell’esigenza di garantire, sin dalla ripresa dell’attività scolastica, una volta conclusa la fase di emergenziale dell’Epidemia da Covid 19, più elevati standard di sicurezza per tutti gli studenti ed il personale impiegato, un minore indice di affollamento e un più adeguato distanziamento sociale nel rispetto delle prescrizioni normative emanate e in corso di adozione».

Il costo dell’operazione è stato stimato in circa 207mila euro, più 90mila euro di spese eventuali. Nel decreto della Provincia è stato indicato anche il cronoprogramma, suddiviso in tre fasi, per l’avvicendamento delle sedi.

Entro marzo 2021 dovranno essere calendarizzate le operazioni di sopralluogo presso le scuole per definire nel dettaglio lavori da eseguire e mobilio da trasferire; entro aprile 2021 dovranno essere adottate le determinazioni di impegno finanziario e le procedure per l’affidamento dei lavori; infine entro luglio 2021 dovranno partire le operazioni di trasloco.

Il via libera allo scambio delle sedi ora è nero su bianco, ma è chiaro che la decisione è destinata ancora a far discutere. Perché se l’avvicendamento è stato fortemente richiesto dal liceo “Severi”, è stato altrettanto osteggiato dall’I.I.S. “Brunelleschi-Da Vinci”.

