Ancora droga sequestrata durante controlli nella zona Scalo di Frosinone e altra trovata nascosta nei giardinetti. Questa volta nei guai sono finiti due ragazzi originari del Gambia: sono stati arrestati.Non si ferma l'attenzione del reparto volanti della Questura di Frosinone nella lotta alla circolazione e al consumo di sostanze stupefacenti.L'altro ieri gli agenti, con l'ausilio delle unità cinofile di «Nettuno» e degli uomini del reparto prevenzione crimine Lazio hanno setacciato la zona antistante la stazione e in particolare quella adiacente ai giardinetti pubblici, finita sotto la lente degli investigatori perché ritenuta una piazza di spaccio. Nel corso dell'attività di monitoraggio hanno individuato, nei pressi di una pensilina vicina alla stazione ferroviaria, due giovani ventenni gambiani. In base alla ricostruzione alla vista degli uomini in divisa hanno tentato di dileguarsi nel buio della sera nei giardinetti limitrofi. Poco dopo, però, sono stati raggiunti, bloccati e immobilizzati: nel corso dei controlli, grazie anche al fiuto del cane poliziotto «Enduro», all'interno del marsupio di uno dei due sono state rinvenute circa 10 dosi confezionate di marijuana, mentre sull'altro tre involucri contenenti sempre marijuana. Per i giovani è scattato l'arresto.Ma non è finita, perché gli agenti coordinati dal commissario capo Flavio Genovesi, perlustrando l'area tra vialetti e aiuole all'interno dei giardinetti pubblici hanno trovato, occultata tra le siepi, ulteriore sostanza stupefacente, sempre marijuana.