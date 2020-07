© RIPRODUZIONE RISERVATA

Auto distrutta dalle fiamme e due danneggiate. Indagini in corso per risalire alle cause di quanto accaduto la scorsa notte nel centro storico di Santopadre. Solo il provvidenziale intervento di un agente di polizia libero dal servizio ha scongiurato la tragedia. Era circa l’1:30 quando delle urla provenienti dalla strada hanno richiamato l’attenzione di un poliziotto che si trovava all’interno dell’appartamento della sua compagna, nel centro storico, in piazza Cav. Antonio D’Emilia. L’agente si è affacciato immediatamente dal balcone quando ha visto un’auto - una Fiat Punto di proprietà di un uomo del posto - completamente avvolta dalle fiamme. Senza esitare, è sceso in strada cercando di domare l’incendio. C’erano, infatti, anche alcune centraline del gas ed una vettura a gpl. Prima, però, ha allertato i vigili del fuoco, il commissariato di polizia ed il 112. Contestualmente, ha avvertito anche i proprietari delle automobili posteggiate sotto l’edificio che sono riusciti a spostare per tempo i veicoli. Una donna, in preda al panico, gli ha lanciato le chiavi dal balcone ed è stato lui ad allontanare la macchina. Non è tutto perché mentre le fiamme salivano fino al primo piano del palazzo danneggiando anche le fronde di alcuni alberi, ha preso un tubo dell’acqua e dopo averlo attaccato ad un rubinetto ha tentato di spegnere il fuoco ma inutilmente: l’auto era completamente avvolta dalle fiamme . Successivamente ha provato con due estintori recuperati nella zona ma nemmeno questo è servito. Solo l’intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento di Sora ha riportato la situazione alla normalità. Sul posto tanti curiosi e residenti spaventati da quello che stava accadendo. Nella piazza sono arrivati i carabinieri del radiomobile della compagnia di Sora e successivamente quelli della locale stazione di Arpino che hanno avviato tutti gli accertamenti per capire quali siano state le cause dell’incendio. Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi nemmeno la pista dolosa e a tal proposito sono state visionate le telecamere di videosorveglianza poste in tutta l’area che potrebbero aver ripreso eventuali movimenti sospetti. Su quanto accaduto si è espresso anche il sindaco Giampiero Forte: “Mi sento di escludere la matrice dolosa ma in qualsiasi caso abbiamo un sofisticato impianto di videosorveglianza che riprende anche le targhe delle vetture e che sarà di aiuto alle indagini ”. Sembrerebbe che una macchina, compatibilmente con l’orario in cui sono avvenuti i fatti, avrebbe transitato a forte velocità nel largario. L’eroico agente di polizia è ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso di Sora per aver riportato lievi ustioni al braccio ed al volto. Si tratta comunque di un episodio singolare mai successo prima ed anche per questo la notizia si è diffusa rapidamente in paese suscitando clamore.