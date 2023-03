Sant'Elia, lo scuolabus ha la revisione scaduta: scatta la multa e in paese si scatena la polemica

Gli agenti della polizia stradale di Cassino nella mattinata odierna hanno controllato alcuni mezzi pubblici del comune di Sant'Elia, in particolar modo i mezzi che garantiscono il trasporto scolastico. Uno degli scuolabus è risultato non essere in possesso del documento di proroga della revisione. Significa cioè che la revisione del mezzo era scaduta da quasi un mese ma come prevede la norma, ci sono 30 giorni a disposizione per fare la revisone, purchè sia stata fatta l'apposita richiesta. L'autista fermato dagli agenti, è risultato sprovvisto di tale richiesta: la polizia stradale ha potuto constatare solamente la revisione scaduta e in un primo momento era stata dunque ipotizzata la possibilità di sequestro del mezzo. Poi è stata fornita la documentazione ma in ogni caso è scattata la multa ed in paese subito si scatena la polemica.