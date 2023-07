Sant'Ambrogio sul Garigliano, scontro tra un'auto e un camion paura sulla Provinciale

Scontro tra un'auto e un camion questa mattina, 14 luglio, sulla strada provinciale, a ridosso del centro urbano di Sant'Ambrogio sul Garigliano. Il mezzo pesante, dopo l'impatto, si è intraversato. Due i feriti, per fortuna non gravi, registrati che sono soccorsi dal personale del 118. Per la messa in sicurezza del mezzo sono intervenuti anche i vigili del fuoco, mentre i rilievi sono stati affidati ai carabinieri.