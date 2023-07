La Regione Lazio ha attribuito all'ospedale Santissima Trinità di Sora lo status di Dea di I livello. La notizia non è ufficiale ma è stata annunciata ieri dal Movimento civico pro ospedale che si è recato a Roma e che nei giorni scorsi ha ospitato presso il nosocomio di San Marciano l'onorevole Luciano Ciocchetti. «È con immensa soddisfazione che annunciamo la decisione assunta dalla Regione di attribuire all'ospedale SS. Trinità di Sora lo status di Dea di primo livello», esulta il presidente Floriana Porretta. Aver raggiunto questo obiettivo costituisce per il Movimento Civico Sanità e Territorio il coronamento di un impegno durato trent'anni: «Il Dea di primo livello rappresenta la fine di ogni tentativo di depotenziare il nostro ospedale. Ma soprattutto rappresenta il ripristino di una stabilità sanitaria per l'intero territorio del Sorano. Ora tutti i cittadini sanno di aver un punto di riferimento sicuro per la loro salute. Un grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno aiutato in questa nostra lotta». L'attribuzione dello status di Dea di primo livello al SS. Trinità di Sora comporta una serie di investimenti della Regione che vanno ben oltre quelli già annunciati da Ciocchetti di 25 milioni di euro per "opere di completamento per la ristrutturazione e messa a norma del polo ospedaliero. «Nell'approfondimento della documentazione in nostro possesso, infatti, risultano altri 12.776.348 euro, provenienti da investimenti Inail, per interventi di riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento in territorio sismico (zona 1) del Distretto C di Via Piemonte».