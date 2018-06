di Alessandro Redirossi

Punteggi bassi per Frosinone e Sora, bilancio in chiaroscuro per Cassino. A restituire un identikit non proprio entusiasmante dello stato di salute dei nosocomi ciociari è il rapporto “Prevale”, il programma regionale di valutazione degli esiti degli interventi sanitari. In cui si fa una fotografia rispetto all’aderenza a standard qualitativi di riferimento delle aree di intervento dei presidi ospedalieri. Per poi valutare ogni area con un giudizio che va da “molto alto” (in caso di alta qualità) a “molto basso”, considerando esclusivamente i ricoveri in regime ordinario con degenza maggiore di 1 giorno.

LO SPAZIANI DI FROSINONE

Per l’ospedale Spaziani di Frosinone diverse aree di intervento valutate come medie, basse o molto basse rispetto agli standard di qualità. Bocciata senza appello, con la classificazione di qualità “molto bassa” l’area osteomuscolare (ossa e muscoli), per cui risultano eccessive, in particolare, le attese per gli interventi chirurgici per la frattura del femore (solo nel 32% operato entro 2 giorni a fronte di un valore “medio” di riferimento fra il 50 e il 60%). Molto basso il livello anche per l’area clinica relativa al sistema nervoso: la mortalità a 30 giorni dall’accesso per ictus ischemico è pari al 20,5% (lo standard medio è fra 10 e 14%). Per quanto riguarda l’area della gravidanza e del parto la qualità è giudicata “bassa”. A incidere i troppi parti cesarei (quasi il 31%) a fronte di uno standard medio che dovrebbe essere compreso fra 25 e 30%. Nella chirurgia generale il livello è giudicato medio. Si sorride solo per l’area cardiocircolatoria, dove il livello dello Spaziani è giudicato “alto”. Merito del dato di mortalità entro 30 giorni per infarto (il 5,8%) a fronte di un valore “medio” fra 8 e 12%.

GLI ALTRI

Bilancio in chiaroscuro per gli altri tre presidi della provincia. Il Santa Scolastica di Cassino ottiene la promozione con livello “molto alto” per l’area clinica respiratoria. Infatti la mortalità a 30 giorni dall’accesso per la Bpco riacutizzata (la broncopneunomatia) è solo del 4,5% (a fronte di un valore medio fra 10 e 14%). Livello alto per l’area di gravidanza e parto (con pochi tagli cesari, il 24%) e la chirurgia generale. Bocciatura per l’area osteomuscolare. Incide soprattutto la bassissima percentuale (solo l’8,7%) di pazienti operati entro 2 giorni dalla frattura del collo del femore. Livello “basso” per l’area clinica dell’apparato nervoso, con un 15% di mortalità a 30 giorni dal primo accesso per ictus ischemico. Nella media l’assistenza nell’area cardio cardiocircolatoria. Per quanto riguarda l’ospedale San Benedetto di Alatri (ormai perlopiù realtà collegata e integrata allo Spaziani di Frosinone) si sorride con un “alto” per l’area cardiocircolatoria mentre è ritenuto molto basso il livello della chirurgia generale (con l’indicatore di degenza dopo l’operazione alla cistifellea sopra la media). Un quadro negativo per l’ospedale Santissima Trinità di Sora. Bocciato con un “molto basso” su gravidanza e parto (35,7% di cesarei, troppi), attesa per interventi su rottura del femore (solo il 34% entro 2 giorni), area relativa all’apparato nervoso (mortalità al 28% entro 30 giorni dall’accesso per ictus). Livello “basso” anche per l’area cardiocircolatoria: per un infarto la mortalità a 30 giorni è del 12%, appena sopra gli standard medi. L’altra faccia della medaglia a Sora è il livello “molto alto” per interventi di chirurgia oncologica: qui si sorride con dati sopra gli standard italiani per gli interventi sulla mammella.

