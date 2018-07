di Alessandro Redirossi

Nell'ultimo mese, in provincia di Frosinone, su 2400 prenotazioni di visite ed esami sono circa 550, quasi una su quattro, quelle che sono state fissate oltre i termini massimi previsti dalla normativa. E’ quanto emerge dal nuovo sistema di monitoraggio delle liste d’attesa della Regione Lazio entrato in vigore di recente. L’indice dei tempi di attesa (Tda) viene valutato in 3 livelli. Verde, quando visite ed esami vengono prenotati nei tempi previsti dalla normativa nel 90% o più dei casi. Giallo quando la percentuale è superiore al 50% (e inferiore al 90). Rosso, a segnalare il livello più alto di criticità: quando oltre la metà di esami e visite viene fissato senza rispettare i termini previsti. I termini da rispettare si muovono in base a varie classi di priorità decise dal medico: “urgente” ( da eseguire entro 3 giorni); “breve” (entro 10 giorni); “differibile” (entro 30 giorni per le visite e 60 giorni per gli esami come tac o ecografie. Il monitoraggio riguarda i primi accessi su un elenco di prestazioni considerate critiche e, quindi, indicative. Nelle scorse settimane la Regione ha indicato un “trend di crescita delle prestazioni erogate entro i tempi indicati dalla Legge nazionale: nel Lazio si è infatti passati dal 50% del 2015 all’80% registrato nel 2018”. Fissando l’obiettivo del 90% per il 2019.

DATI E SQUILIBRI

Stando ai dati delle settimane che vanno dal 21 maggio al 24 giugno, nelle Asl e strutture del Lazio i termini di legge per esami e visite sono rispettati in circa il 79% dei casi. A livello territoriale, si nota un certo squilibrio fra le varie Aziende sanitarie che determinano questa percentuale. Ottimi i risultati di Rieti e Viterbo, dove i termini di legge vengono rispettati nel 92% e nel 96% dei casi. Nelle tante Asl e nelle strutture romane la percentuale media è di circa l’80%. Fanalini di coda per il rispetto dei tempi di attesa massimi, le Asl di Frosinone (solo nel 77% dei casi esami e visite entro i termini) e di Latina (76%).

CRITICITA' E CASI VIRTUOSI

In provincia di Frosinone, dunque, i termini di legge per i tempi di attesa sono mediamente meno rispettati che nel Lazio. Stando ai dati regionali i casi più critici riguardano le visite ortopediche, per cui nella terza settimana di giugno i termini di legge per avere un appuntamento sono stati rispettati sono nel 25% dei casi: 3 pazienti su 4 si sono quindi visti fissare la visita oltre i tempi massimi. Gli ultimi dati disponibili a giugno (la settimana dal 18 al 24 giugno) segnalano tempi di attesa eccessivi (da zona “rossa”, quindi critica) nel Frusinate per diversi esami e visite: la tac dell’addome completa (solo nel 25% fissata nei tempi di legge); holter (28,6%); ecografia capo e collo (33%); ecografia addome (48%); colonscopia e spirometria (40%). Negativo anche il dato dell'ecocolordoppler cardiaca: nell'intero periodo - nella settimana più positiva - solo il 33% dei cittadini ha potuto prenotare l'esame entro i termini massimi di legge. Altra faccia della medaglia (virtuosa) le prenotazioni per cui, nell’ultima settimana di giugno monitorata, si è registrato un 100% di rispetto dei tempi di attesa previsti dalla normativa. Fra queste le visite otorinolaringoiatrica, urologica, gastroenterologica ed esami come mammografie e audiometrie.



