Primo intervento di craniotomia in un ospedale della provincia di Frosinone. Ad eseguirlo su un paziente di 69 anni, nel nuovo reparto dello "Spaziani" del capoluogo, è stato il dottore Giancarlo D’Andrea, coadiuvato dalla dottoressa Biagia La Pira.



«Nella storia della Asl - si legge in una nota stampa - è questo il primo intervento in assoluto che si effettua con la procedura chirurgica di “Craniotomia”, che consente l’accesso all’interno del cranio, per poter curare le malattie di interesse neurochirurgico. L’intervento è stato eseguito in anestesia generale e, ha visto l’asportazione di una neoformazione e non vi è stata alcuna complicazione».



Il primo decorso post operatorio è avvenuto nella Unità di Terapia Neurovascolare (UTN) diretta dal Dott. Maurizio Plocco mentre la degenza post operatoria, prevista in una settimana si svolgerà, sempre allo “Spaziani”, sotto l’osservazione dell’Area Testa Collo del Dipartimento Ospedaliero.



«A breve, con l’arrivo di altre risorse ed attrezzature di ultima generazione - conclude la nota - si potrà dare risposte ancor più adeguate alle numerose richieste del territorio, evitando così ai tanti che ne avranno bisogno, ulteriori disagi per curarsi fuori provincia».

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:44



