© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati banditi e saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 15 gennaio prossimo i bandi di concorso della Asl di Frosinone per un totale di 24 posti distribuiti tra psichiatria, ortopedia, neurochirurgia, neonatologia e medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. Sono inoltre in valutazione ulteriori bandi per un totale di 7 posti per radiologia, chirurgia generale e malattie dell’apparato respiratorio. Sempre il 15 gennaio verranno inoltre pubblicati ulteriori avvisi per un totale di 7 posti.“Stiamo mettendo in campo uno sforzo importante per garantire e implementare l’assistenza sanitaria del territorio – ha spiegato l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato – Si apre una nuova stagione di concorsi pubblici. Ad oggi sono già 1.800 le trasformazioni da contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato avvenute attraverso le procedure delle cosiddette norme Madia, mentre le nuove assunzioni di personale medico e sanitario ammontano a circa 1.000 unità reclutate attraverso concorsi pubblici. Dobbiamo proseguire su questa strada per dare certezze ai tanti professionisti e un servizio sempre migliore ai cittadini”.