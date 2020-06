© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’effetto stringente del Coronavirus è orami passato, i contagi e i decessi, nonostante la pandemia in atto, in provincia di Frosinone sono spariti.I servizi sanitari sono stati riattivati per il ritorno alla normalità, ma non senza polemiche.“Le prestazioni da recuperare - è stato spiegato dell’Asl con la fine del Lockdown - a causa del blocco durato tre mesi, sono 63.078. Considerando che per ogni prestazione sono stati stimati circa 30 minuti, compreso il tempo necessario alla sanificazione, il lavoro corrisponde all’incirca a 31.539 ore”. Ora proprio su questo calcolo e sullo smaltimento del lavoro pregresso sono state sollevati dubbi dai sindacati, dall’Ugl.“Le ore di lavoro - ha spiegato l’Ugl con una nota a firma del segretario Rosa Roccatani- secondo la disposizione Regionale, da effettuare in acquisto di prestazioni, qualora sia stato utilizzato il limite contrattualmente consentito del lavoro straordinario, ma nel solo anno 2017 il fondo del comparto inerente il lavoro straordinario risultavano sforato di circa 3 milioni di euro, che ci risulta, mai ripianato.Una domanda è lecita porsi: su quale conto economico andranno a gravare i costi scaturenti dall’acquisto di prestazioni?”Ma per il sindacato ci sarebbe soprattutto nelle strutture sanitarie dell’Asl nel Capoluogo, una questione logistica per le visite in arretrato.“Tanto per fare un esempio - sostengono ancora dall’Ugl - al terzo piano della palazzina in cui sussistono circa 6 ambulatori di cui: Diabetologia, Reumatologia, Cardiopatia Ischemica, medicina dello Sport, Dermatologia, dove in alcuni operano più medici (3 specialisti diabetologi e 3 specialisti dermatologi), per cui se ogni medico visita un paziente, inevitabilmente il numero degli utenti arriva quasi ad un complessivo di 10.Al medesimo piano, - è stato aggiunto- non si apprezzano i percorsi differenziati ed è privo della necessaria segnaletica distanziante, fatta eccezione dei cartelli distanziatori posti sulle poltroncine della sala d’aspetto – non vi è presenza di colonnine con dispenser di gel per l’igiene delle mani e, solo grazie all’improvvisata inventiva del personale il dispenser di gel igienizzante è stato posto su una sedia all’interno del settore ambulatoriale lungo il corridoio - i singoli ambulatori internamente già limitati negli spazi, non risultano sufficientemente distanziati l’uno dall’altro.Realtà questa, estesa nella stragrande maggioranza delle strutture sanitarie provinciali dal nord al sud, motivo per cui l’Ugl chiede: quale la sicurezza per lavoratori e cittadini utenti? Come è possibile estendere l’attività anche nelle ore serali e giorni festivi come riportato nella disposizione stante la carenza di personale?”.Proprio per la ripartenza dopo la fine del lockdown l’Asl di Frosinone ha annunciato per domani alle 11 una conferenza stampa, nella quale sicuramente verranno affrontate tutte le tematiche inerenti la nuova organizzazione della sanità in Ciociaria.“CoViD-19: dal lockdown alla ripartenza. Ciò che è stato fatto, come ripartiamo”. Questo l’unico assaggio della conferenza stampa fornito dall’Asl di Frosinone.