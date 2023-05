Sandro Di Carlo, chi è il presunto assassino di Cassino. Il gioco sui social: «Potrei essere un maniaco omicida»

«Potresti essere un maniaco omicida». E lui: «C'è sempre questa possibilità». Uno sketch sui social, come se ne vedono tantissimi tra i giovani: ci si diverte a doppiare frasi di film o serie tv cult come se si fosse l'attore protagonista. Stavolta però il protagonista del video è Sandro Di Carlo, ragazzo di 26 anni arrestato per l'omicidio a Cassino di sabato. Figlio di un noto imprenditore del settore edile, è stato incastrato da una traccia lasciata nella casa del delitto e da alcune telefonate fatte alla vittima per prendere un appuntamento. La donna, Pena Santana Yirel Natividad, una donna di origini domenicane, è stata uccisa sabato in provincia di Frosinone in via Pascoli. La svolta intorno alle una di oggi, 29 maggio, al termine di un lungo lavoro iniziato nel tardo pomeriggio da personale della squadra mobile e del commissariato di Cassino.

L'accusato è figlio di un noto imprenditore

Il presunto omicidia è stato fermato stamattina in via San Lorenzo, in una zona di campagna.

Si tratta del figlio di un imprenditore, molto noto in città. Gli agenti sarebbero alla ricerca anche di un suo operaio, che al momento non è stato ancora individuato, e che, probabilmente, potrebbe essere il complice dell’omicida.

I video sui social

Sui social Sandro Di Carlo postava foto insieme agli amici e dal posto di lavoro. Un video, in particolare, ha attirato l'attenzione anche degli inquirenti, anche se si trattava solo di un gioco: datato 2020, mostra Di Carlo che "doppia" una citazione del film "Colpa delle stelle" in cui i due protagonisti Augustus e Hazel si organizzano per un appuntamento. Le chiede: «Vediamo un film?». E lei: «Potresti essere un maniaco omicida». «C'è sempre questa possibilità», risponde lui.