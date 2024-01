San Giovanni Incarico, Concussione: assolto in appello l'ex sindaco Salvati

La corte d'appello di Roma, nella tarda mattinata di oggi, 9 gennaio 2024, ha assolto l'ex sindaco di San Giovanni Incarico ed ex presidente dell'Unione dei Comuni "Antica Terra di Lavoro" Antonio Salvati dall'accusa di concussione.

In primo grado era stato condannato a 6 anni e sei mesi di reclusione. Oggi per lui è arrivata la sentenza di assoluzione, con la formula piena, come aveva chiesto la sua difesa rappresentata dagli avvocatio Dario De Santis e Ivan Santopietro.