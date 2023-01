San Giorgio, Spacciava eroina e cocaina, ragazza finisce ai domiciliari

Era stata arrestata il 22 aprile scorso per detenzione ai fini di spaccio di eroina e cocaina. E rimessa in libertà dal giudice per le indagini preliminari. Oggi, 2 gennaio, una 24enne di San Giorgio a Liri è stata arrestata e posta in regime di domiciliari dopo che la sezione per il Riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale del tribunale ordinario di Roma ha accolto l’articolato appello proposto dal pubblico ministero. È stata quindi disposta dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Cassino nei confronti dell’indagata la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, eseguita dai carabinieri di San Giorgio a Liri e Pontecorvo.