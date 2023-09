Incidente sulla Cassino-Formia, morta una donna: gravissimo il marito. Si erano sposati solo da un mese

Un grave incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi sulla Superstrada Cassino-Formia in territorio di San Giorgio a Liri. A scontrarsi sono stati una Fiat 500 ed uno scooter. A bordo del mezzo a due ruote due giovani, una donna che è deceduta e il marito che è in gravissime condizioni.

Incidente in Superstrada, morta una donna

Dai primi riscontri sembra che la coppia fosse sposata da appena un mese, ma al momento non si hanno conferme. Sin dall'inizio si era temuto per la ragaza che era in sella allo scooter e che aveva riportato le ferite più preoccupanti. Immediato l'intervento del 118 e dei carabnieri della compagnia di Pontecorvo.