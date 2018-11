© RIPRODUZIONE RISERVATA

S'infiamma il clima politico a San Giorgio a Liri, in vista delle prossime elezioni amministrative di primavera.Il circolo del Pd critica l'attuale maggioranza e dice: "Con la nomina dei nuovi assessori si è chiusa una delle pagine più tristi della storia del nostro amato comune. La palese incompetenza e inconcludenza dell’ex vice Sindaco, così come detto dal Sindaco Della Rosa in vari interventi pubblici, ha causato enormi danni economici e di immagine a San Giorgio a Liri che sarà molto difficile ripianare in futuro. Pensiamo che il Sindaco abbia agito con grave ritardo.L’opposizione più volte aveva denunciato l’arroganza e l’incapacità del Terrezza che aveva, arbitrariamente, assunto le veci del Sindaco senza che i cittadini gli avessero dato alcun mandato e senza che avesse l’autorevolezza per farlo.Ora è il momento di guardare avanti e al bene comune del nostro paese con senso della responsabilità. La cacciata dei Mercanti dal tempio può aprire la strada ad una nuova stagione.Facciamo gli auguri di buon lavoro ai nuovi assessori, nominati in un momento particolare della vita cittadina, ma pensiamo che il loro impegno non basterà per far risorgere il nostro paese, visto i ristrettissimi margini di manovra che consentono le casse comunali.Solo una nuova amministrazione scelta dai cittadini potrà dare risposte e nuovo slancio e lustro al nostro paese.Diamo a tutti appuntamento per sabato 1 dicembre alle ore 18,00 presso il centro polifunzionale. Sarà il momento per far luce su ciò che è successo e iniziare il percorso verso le nuove elezioni amministrative" conclude il circolo del Pd.