San Donato, guida senza patente e forza posto di blocco

È successo nella notte tra sabato e domenica, quando la pattuglia dei Carabinieri della Stazione di San Donato Val di Comino ha ricevuto la segnalazione dalla Centrale Operativa della Compagnia di Sora che rilanciava una comunicazione ricevuta dalla Compagnia di Castel di Sangro. Un’autovettura, un’Alfa Romeo di colore nero, aveva forzato l’Alt di una pattuglia della Stazione di Pescasseroli. La pattuglia di San Donato si è subito avviata in direzione di Forca d’Acero mentre la Centrale Operativa indirizzava in zona anche la pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sora che si posizionava più a valle.

Di lì a poco, infatti, la pattuglia di San Donato, posizionatasi sulla stretta strada Regionale che collega Lazio ed Abruzzo, ha notato sopraggiungere l’auto segnalata, a velocità sostenuta.

I Carabinieri bloccavano il veicolo ed il conducente, un 28enne di Priverno, ammetteva di non essersi fermato all’Alt poiché senza patente. Inoltre l’autovettura era priva della revisione periodica. Contestate le due violazioni per un importo minimo di circa 3000 euro. L’autovettura, intanto, veniva trasportata in Sora presso un’abitazione indicata dal proprietario, dove dovrà rimanere fino all’espiazione del periodo di fermo amministrativo.