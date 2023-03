Cultura della salute e della legalità, protocollo d'intesa tra Asl e Carabinieri

Il comandante provinciale dei carabinieri di Frosinone, Alfonso Pannone ed il direttore Generale della Asl, Angelo Aliquò hanno siglato un protocollo d’intesa finalizzato alla reciproca collaborazione, nell’ambito delle rispettive competenze, in materia di cultura della salute e divulgazione della legalità.

La convenzione, finalizzata ad una maggiore sensibilità nella prevenzione delle malattie cardiovascolari e metaboliche, coinvolge l’Arma dei Carabinieri a supporto della Asl nelle iniziative che saranno via via intraprese in materia di prevenzione e contenimento delle dipendenze, delle devianze, dei disturbi giovanili e nella lotta al bullismo ed al cyberbullismo.

«Le iniziative congiunte tra i Carabinieri di Frosinone e la Asl - si legge in una nota - vedranno l’inevitabile coinvolgimento delle scuole della provincia, quale luogo istituzionalmente deputato alla divulgazione della cultura ed alla diffusione del sentimento di legalità. Ampio spazio del protocollo è dedicato anche alla cultura della salute, intesa quale sane abitudini alimentari, giusto apporto calorico ed equilibrato consumo tra micro e macronutrienti, associate ad una corretta attività fisica».