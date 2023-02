Sabato 25 Febbraio 2023, 08:06

Rimpasto chiuso in una settimana al comune di Cassino con tre uscite e tre ingressi in giunta e quattro conferme con le stesse deleghe. Escono Arianna Volante, Barbara Alifuoco ed Emiliano Venturi ed entrano Maria Rita Petrillo, Monica Capitanio e Pierluigi Pontone. Ma con uno strappo considerevole. La nuova formazione dell'esecutivo è stata votata dal gruppo consiliare del Pd con l'eccezione della presidente dell'aula Barbara Di Rollo contraria all'esclusione dell'assessore al Commercio Arianna Volante. Entrambe fanno riferimento a Francesco De Angelis. E' il primo rimpasto, dopo l'avvicendamento del 2021 tra l'uscente Chiara Delli Colli, per motivi familiari, e Arianna Volante, dell'amministrazione Salera in quasi quattro anni di governo. E da questo ricambio di forze nuove, ha annunciato ieri il sindaco Enzo Salera, parte il "Patto di fine consiliatura".

LE DELEGHE

Infatti si voterà a maggio 2024. Con il decreto firmato ieri mattina questa la nuova formazione di giunta dei sette assessori: Francesco Carlino, Patrimonio, Protezione Civile, Informatizzazione, con funzioni di Vice Sindaco; Monica Capitanio, con delega a Affari Generali (Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale), Affari Legali, Polizia Locale, Personale; Danilo Grossi, Cultura, Comunicazione, Innovazione Digitale; Luigi Maccaro, Politiche Sociali, Politiche, Giovanili, Periferie ed Integrazione; Maria Concetta Tamburrini, Pubblica Istruzione, Turismo, Sport, Pari Opportunità; Pierluigi Pontone, Ambiente, Manutenzione, Urbanistica; Maria Rita Petrillo, Attività Produttive, Commercio, Trasporti, Rapporti con l'Università. Restano al sindaco le deleghe in materia di Bilancio, Tributi, Politiche fiscali.

Il sindaco ha rivendicato il lavoro svolto finora con l'avvio di numerose opere per un valore di circa 20 milioni di euro e di altre in fase di progettazione. Spiegando che dalla sua Amministrazione è in corso anche la fase di liquidazione del dissesto finanziario che ha risucchiato tante risorse precludendo nuove progettazioni ed assunzioni. «Ma tra pochi mesi ha detto usciremo da questo periodo critico del dissesto». Ed ha ricordato lo sforzo che si sta facendo per dare un volto nuovo alla città con le opere in corso. E poi «purtroppo ci sono criticità che vengono da lontano nella manutenzione. Solo per rimettere a posto centinaia di strade e marciapiedi oltre alla illuminazione pubblica ci vorrebbero dieci milioni di euro». Salera ha detto che ci proverà con un mutuo per avviare il "progetto strade e marciapiedi" e perciò si affida al nuovo assessore al ramo Pierluigi Pontone il quale ha annunciato il suo massimo impegno. Ha fatto riferimento anche alla pandemia costata alle casse comunali circa due milioni di euro anche se in parte rimborsati. E in merito al rimpasto ha detto:«Giunge però anche il momento in cui si impongono degli avvicendamenti dettati dalle ragioni più diverse ma tenendo presente solo e soltanto l'obiettivo primario dell'interesse collettivo. Un momento che va affrontato con senso di responsabilità. Vanno ringraziati tutti gli assessori che hanno lavorato in questi anni portando grandi risultati per la nostra città e che, auspichiamo, superata la comprensibile amarezza del momento, potranno continuare a far parte del nostro progetto, anche nel futuro. A questo andrà ad aggiungersi l'entusiasmo e le competenze di chi subentra a loro che, siamo sicuri, daranno un ulteriore impulso all'attività amministrativa».