“Oggi a 91 anni il grande scrittore, il regista mai banale, l'ironico commentatore televisivo e l'ingegnere dell'IBM ci ha lasciato, è d'obbligo, come sindaco di Cassino, rimarcare il legame con la nostra città”. Il sindaco Enzo Salera ricorda l’ingegnere filosofo Luciano De Crescenzo, cittadino onorario della Città Martire dal 12 dicembre del 1998, morto ieri. Un legame quello di De Crescenzo con la città che risale alla seconda guerra mondiale, quando il padre decise di trasferire l’intera famiglia a Cassino perché lo riteneva uno dei posti più sicuro di altri. Cassino invece fu rasa al suolo. Un episodio che lo scrittore amava raccontare così: “Fu così che sfollammo tutti a Cassino. Papà, senza saperlo ci aveva procurato alcune poltrone di prima fila per assistere a una delle più tremende battaglie della seconda guerra mondiale”. “Con queste parole – sottolinea il sindaco Salera - Luciano De Crescenzo ricordava Cassino, la sua seconda casa, luogo della sua salvezza, luogo dove ha rischiato di vivere forse l'esperienza più tragica della sua vita”. Un legame che si è rinsaldato ancora di più tra la città e lo scrittore napoletano con il conferimento della cittadinanza onoraria nel 1998. Per non interrompere questo legame il sindaco Salera di concerto con l’assessore alla Cultura Danilo Grossi pensa di promuovere un premio alla figura di Luciano De Crescenzo, “in modo che questo legame con Cassino – conclude Salera - possa mantenersi nel tempo nel campo artistico e culturale”.