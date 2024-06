Giovedì 13 Giugno 2024, 07:40

Da ieri mattina Enzo Salera è entrato nel pieno delle sue funzioni di sindaco di Cassino dopo i risultati elettorali di lunedi sera con oltre il 60 per cento dei consensi. Lo ha proclamato primo cittadino con un proprio atto l’Ufficio Elettorale Centrale formato da personale del tribunale cittadino, presieduto da Maria Rosaria Ciuffi. E sempre ieri dopo aver celebrato una promessa di matrimonio in Comune e dopo aver ricevuto i gestori della raccolta differenziata ha tenuto un lungo incontro con il suo consigliere politico e responsabile della campagna elettorale Danilo Grossi, assessore uscente, nonché membro della direzione nazionale del Pd. Si è parlato, probabilmente, delle modalità per la formazione ella giunta comunale. Ossia di rispettare le indicazioni che scaturiranno dai singoli capilista. Saranno loro a fornire i candidati assessori e le eventuali deleghe. Alcuni assessori uscenti, però, potrebbero essere riconfermati facendo subentrare i primi non eletti. Ed anche qualche capilista potrebbe ricoprire la carica assessorile. E poi c’è da nominare il vice sindaco. Presidente dell’aula sarà ancora Barbara Di Rollo per aver ottenuto il record di voti, ben 936. Un record provinciale. Ma le trattative sugli assessorati sono frenate dalle decisioni che prenderà l’Ufficio elettorale centrale che sta revisionando tutti i verbali delle 33 sezioni dove si è votato. Perciò sarebbero possibili eventuali correzioni sui voti attribuiti ai singoli candidati. E poi dovrà verificare se le cinque liste di maggioranza hanno raggiunto il 60 per cento dei voti. Parrebbe di sì. Ma dovrà stabilirlo l’ufficio elettorale del tribunale. In quel caso scatterebbero due seggi in più a danno della minoranza che si fermerebbe a sette consiglieri.

IL PIANO

Salera vorrebbe far entrare tutti e cinque i candidati dichiarati primi non eletti. E sono per la lista Salera, Mercedes Galasso, per quella del Pd Fabio Vizzacchero, per Partecipiamo Cassino Francesca Calvani, per Orizzonte Comune Monica Capitanio e Alessandra Umbaldo per Demos. Qualcuna potrebbe essere nominata assessore come Calvani che ha già fatto otto anni da consigliera ed è stata anche vice presidente del Consorzio dei servizi sociali. «Dobbiamo aspettare – ha detto Salera - il completamento della verifica dei verbali per conoscere sia la conferma dei 24 consiglieri eletti e sia se abbiamo raggiunto il 60 per cento dei consensi con le liste. Poi potremo andare avanti in maniera spedita» Una volta formata la giunta e preparato il discorso programmatico potrà essere convocato il consiglio comunale, comunque da tenersi entro il prossimo 30 giugno.

L’AVVERSARIO

Il neo consigliere comunale Arturo Buongiovanni in merito alla vittoria di Salera ha detto: «E’ stata una chiara affermazione di Enzo Salera cui vanno i miei complimenti e i miei auguri per un proficuo lavoro». E poi aggiunge che lavorerà per il bene della comunità «con spirito di collaborazione» perché convinto che «si debba essere aperti al confronto e al dialogo tra maggioranza e minoranza per il bene della città».

Mentre Danilo Grossi apre ad un futuro politico di Cassino:«Già prima di questa vittoria, Enzo Salera e la città di Cassino avevano una centralità non indifferente, non è un caso che Elly Schlein abbia scelto la città martire lo scorso 27 gennaio per aprire il suo tour elettorale che ha toccato poi centinaia di città in Italia. La nostra amministrazione è stata da esempio perché ha avuto il coraggio di essere identitaria, abbiamo detto di no a tante candidature di chi voleva 'sposare' il progetto solo per convenienza e non perché ci credeva davvero».