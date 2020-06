© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con un consenso che ha superato ogni previsione della vigilia, Lucio Migliorelli è stato confermato presidente della Saf di Colfelice, l’impianto di trattamento e lavorazione rifiuti della provincia di Frosinone. Bis per altri tre anni anche per il Consiglio di Amministrazione uscente, composto da Marco Di Torrice e Daniela Mancinelli.L’assemblea dei soci tenutasi presso il Multisala di Frosinone (per consentire ai soci-sindaci l’opportuno distanziamento) è stata chiamata a votare prima sul bilancio 2019 e poi per il rinnovo della governance.Il consenso è stato particolarmente rilevante sul bilancio 2019, e ancora di più sul rinnovo delle cariche. Il bilancio 2019 è stato approvato dal 71 percento dei Comuni partecipanti all’Assemblea (con 3 astenuti e 5 contrari).Ancora più massiccio il consenso ottenuto dal presidente uscente: a favore della sua conferma si è espresso il 76 percento dei sindaci presenti (con 3 astenuti e 1 contrario, il comune di Aquino).In apertura del suo intervento Lucio Migliorelli ha chiesto all’Assemblea di osservare un minuto di silenzio in ricordo delle migliaia di italiani uccisi dal virus Covid.Hanno partecipato all’assemblea 74 soci su un totale di 92: 73 Comuni e l’Amministrazione Provinciale.«Un risultato straordinario, un consenso ancora più ampio di quello ottenuto tre anni fa. Sono orgoglioso della rielezione, ma soprattutto rincuorato rispetto all’auspicio di poter guidare la Saf proprio quando entrano nel vivo i progetti di ammodernamento radicale dell’impianto che io e il CdA abbiamo programmato». Questo il commento di Lucio Migliorelli subito dopo la conferma.LA PROGETTAZIONEIl primo triennio è stato il tempo della progettazione (la cosiddetta «Fabbrica dei materiali»), il secondo sarà quello della concretizzazione di ciò che, appena tre anni fa, era soltanto una visione.«È stata salvaguardata una continuità essenziale per il buon esito della rivoluzione del ciclo provinciale dei rifiuti che avrà in Saf il suo pilastro. La fiducia dei sindaci mi gratifica enormemente, sarà lo stimolo – ha aggiunto Migliorelli – a perseverare lungo la strada dell’innovazione, culturale e tecnologica, che cambierà il rapporto dei cittadini con i rifiuti e tenterà di cambiare il volto della Saf».Tante le reazioni alla conferma di Migliorelli.«Auguri - ha detto il presidente della Provincia, Antonio Pompeo - al presidente Migliorelli e ai componenti del Cda, confermati alla guida della Saf. Con l’auspicio di poter coniugare sempre il ciclo virtuoso della lavorazione dei rifiuti con il rispetto e la salvaguardia di ambiente e territorio».Buon lavoro a Migliorelli è stato rivolto anche dal presidente del Consiglio regionale Mauro Buschini, dal Presidente del Cosilam Marco Delle Cese e dal presidente dell’Asi di Frosinone Francesco De Angelis.Grande soddisfazione anche da parte del sindaco di Pontecorvo Anselmo Rotondo. «Quello che abbiamo giocato - ha detto il sindaco Rotondo- è stato un ruolo fondamentale. Centrale, grazie ad un fattivo accordo tra i sindaci del territorio, sia del Pd, sia di Forza Italia, per dare continuità al lavoro sinora svolto dalla governance della Saf».Il sindaco di Frosionone, Nicola Ottaviani, invece, ha definito «Stravolta la natura della Saf».