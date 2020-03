Tragedia poco dopo le ore 14 ad Alatri nella periferia di Tecchiena Castello. A perdere la vita un anziano, sulla cui identità sono in corso le verifiche, che si trovava all'interno della roulotte posteggiata in un terreno privato.

Indagini in corso, molto probabilmente si tratta di un incidente causato da una bombola di gas. Sul posto Carabinieri, Vigili e Vigili del Fuoco.

