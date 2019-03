Rubano merce e soldi nell'azienda, due dipendenti incastrati dalle telecamere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Truffa a danno di un giovane imprenditore di Sora per un valore di circa 18.000 euro, perpetrata dai suoi dipendenti. Le indagini sono partite da una denuncia presentata presso la Procura della Repubblica al Tribunale di Cassino da parte del rappresentante legale di una società, operante nel settore dell'abbigliamento sportivo.L'imprenditore ha notato alcune incongruenze nella primavera del 2018 tra il gestionale di magazzino e la merce fisicamente disponibile, inferiore rispetto a quella segnalata dall'applicativo informatico, relativo al punto vendita di Sora. Tali anomalie lo hanno insospettito tanto da sporgere denuncia. I Finanzieri di Sora, hanno ricostruito le modalità mediante le quali i due dipendenti del punto vendita della cittadina volsca attuavano il loro piano criminoso.I due dipendenti, ora licenziati, in complicità tra loro, sono riusciti ad alterare le giacenze dei prodotti del magazzino intervenendo sul software, registrando la vendita e successivamente rettificando la cessione attraverso la simulazione di un reso a causa di un articolo difettoso oppure cedendo la merce senza rilasciare lo scontrino fiscale e senza apportare alcuna variazione al magazzino.Sono riusciti, così, ad impossessarsi non solo della merce presente in negozio, che utilizzavano personalmente o che cedevano, in alcune occasioni, gratuitamente a terzi, ma anche di denaro contante prelevato dall'incasso giornaliero, operazione questa semplice da attuare non emettendo lo scontrino fiscale esponendo, tra l'altro, l'ignaro imprenditore a possibili sanzioni amministrative.Complessivamente, tra merce e denaro sottratto, il danno ammonta a circa 18.000 euro. I fatti sono stati ricostruiti anche grazie all'ausilio del sistema di videosorveglianza a circuito chiuso di cui è dotato il punto vendita le cui immagini hanno definitivamente inchiodato i due giovani che sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per appropriazione indebita con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera.