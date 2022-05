Ruba un borsello e fugge, inseguito dal proprietario e arrestato dalla Polizia

Inseguito prima da un privato cittadino al quale aveva sottratto il borsello all'interno del suo furgone, e poi dagli agenti della sezione Volanti che lo hanno bloccato mentre stava forzando la portiera di una macchina con l'intento di scappare. In manette è finito un 29enne residente a Frosinone che dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di tentato furto aggravato e continuato.

Tutto è iniziato quando alla linea di emergenza è giunta una richiesta d’aiuto da parte di

un cittadino, il quale ha segnalato di essere all’inseguimento a piedi di un giovane che aveva sottratto dal suo furgone un borsello. Il fuggitivo era stato costretto a sbarazzarsi della refurtiva in quanto inseguito dal proprietario e da altri due cittadini. Poi ha cercato di dileguarsi all'interno di un palazzo condominiale facendo perdere momentaneamente le sue tracce, . Nel corso delle ricerche però l'uomo è stato notato mentre cercava di forzare con un cacciavite la portiera di un’autovettura in sosta nell’area di parcheggio di un supermercato cittadino, Il ventinovenne è stato immediatamente bloccato ed ammanettato. Dopo l'udienza di convalida è stata disposta la misura cautelare della custodia cautelare in carcere.



APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Romina De Cesare, parla il fidanzato: «Era l’ultima...