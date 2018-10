© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando i carabinieri lo hanno visto armeggiare con un piccone, aveva già tranciato i fili elettrici lasciando senza illuminazione pubblica una strada con oltre 150 appartamenti. Alla vista dei militari dell'Arma ha tentato la fuga, ma è stato bloccato e arrestato. Ora dovrà rispondere del reato di furto Antonio Iovino, 44 anni, residente nel capoluogo.I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio a Frosinone, I carabinieri, nel corso di un servizio di perlustrazione nel transitare in via La Botte nei pressi dell’ex stabilimento “Solac”, vicino al centro residenziale, hanno notato una persona che con una piccozza armeggiava su un pozzetto dell’illuminazione pubblica.I carabinieri sono riusciti a bloccare l’uomo che alla vista dei militari ha tentato di fuggire con i diversi metri di cavi elettrici, necessari ad alimentare i pali dell’illuminazione pubblica esterna di circa 156 appartamenti, che aveva già tagliato. L’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva tradotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissato per la giornata di lunedì.