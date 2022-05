Comune, la Cisl funzione pubblica: «Mettere al centro le persone»

«La nostra azione sarà quella di mettere al centro le persone che erogano servizi alle persone perché una pubblica amministrazione attenta ai propri dipendenti è una pubblica amministrazione di qualità che eroga servizi di qualità ai cittadini». Lo ha detto il segretario generale della Cisl funzione pubblica, Antonio Cuozzo, all'assemblea di insediamento della Rsu eletta al Comune di Frosinone. Sono stati presentati gli eletti: Francesca Martino, Alessandro Petricca, Anna Marisa Corsetti e Antonio Baldinelli. «Tante sono le sfide che ci attendono - ha detto Raffaele Ercoli, dirigente sindacale con delega agli enti locali - ma la nostra determinazione porterà le migliori soluzioni ai dipendenti che rappresentiamo. Bisogna assumere nuovo personale, gratificare quello in servizio aprendo percorsi di valorizzazione, fare formazione e migliorare le condizioni lavorative dei dipendenti attraverso una contrattazione di secondo livello moderna, bisogna attivare in modo stabile il welfare aziendale utilizzando i risparmi dei buoni pasto ed altri istituti contrattuali non erogati a causa delle misure adottate per contrastare il Covid 19 che hanno ridotto la presenza fisica in ufficio e l’utilizzo dello smart working».

Per Antonio Cuozzo: «Il risultato ottenuto al Comune Frosinone dove la Cisl Fp diventa il primo sindacato e la partecipazione all'assemblea ci spinge ancora di più ad essere il sindacato di riferimento del comparto, mettendo in atto azioni sindacali di qualità ed innovazione per essere protagonisti del cambiamento in atto nella pubblica amministrazione»