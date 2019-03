Ultimo aggiornamento: 13:08

La rotatoria su Corso Volsci (ex Monti Lepini) all'altezza dell'incrocio di Brunella diventerà una rotonda con i resti archeologici in bella vista. Ottenuto l'ok dalla Soprintendenza i lavori previsti da parte di alcune società di servizi sono ripresi. E non mancano le sorprese: oltre la via Latina già rinvenuta alcuni mesi fa sono state scoperte altre tracce di una vecchia ferrovia che collegava Frosinone e Fiuggi gli esperti stanno cercando di capire di che epoca si tratti. Quindi a pochi metri di distanza dalla vecchia arteria dei romani è stata ritrovata anche la ferrovia. In questo momento sta scavando l'Acea che sta sondando il terreno circostante. Enel e gas, Tim Vodafone sono società presenti con altri sottoservizi che contribuiranno alle spese per l'abbellimento estetico della rotatoria. L'amministrazione Ottaviani intende lasciare scoperti questi resti per renderli visibili attraverso una cupola trasparente di protezione senza ricoprirli di terra così da valorizzare soprattutto l'antica via Latina. Prevista su un angolo dell'incrocio una piccola area di parcheggio con 4-5 posti auto e una passerella pedonale che attraversa Corso Volsci e da cui sarà possibile anche visionare dall'alto i resti all'interno della rotatoria. Proseguono intanto i lavori alla rotonda di via Fabi da parte della Teknofar dove si realizzerà su progetto dell'Accademia delle Belle Arti un aereo stilizzato. L'altra rotatoria, quella di via Landolfi altezza quartiere Cavoni verrà realizzato un campanile stilizzato da un'agenzia immobiliare.