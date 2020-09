Rosettano Navarra nuovo presidente del Livorno: "Obiettivo serie B"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rosettano Navarra, 63 anni imprenditore di Ferentino attivo da oltre 40 anni nel settore del trattatmento dei rifiuti è da questa sera il nuovo presidente del Livorno, storico club toscano appena retrocesso dalla serie B alla Lega Pro. Navarra succede ad Aldo Spinelli che ha guidato i toscani per diversi anni portandoli nell'Elite del calcio nazionale. La notizia dell'avvenuto passaggio di proprietà, anticipata dal Messaggero alcuni giorni fa è stata confermata dallo stesso imprenditore ciociaro che dopo essere stato presidente del Ferentino e del Frosinone oltre che a Fano ed a Pesaro ora torna nel calcio che conta."Si ho firmato il passaggio delle quote qualche ora fa, adesso sono il nuovo presidente del Livorno, un club glorioso. Sono felice ed orgoglioso di ricoprire questo ruolo- ha spiegato Rosettano Navarra- l'unico obiettivo è riportare questa squadra al piu' presto in serie B".Navarra nella gestione del club sarà affiancato da alcuni imprenditori del Nord Italia."A Livorno- ha aggiunto l'imprenditore di Ferentino- ho alcune attività lavorative. E' una città che frequento molto e volentieri. Conosco l'ormai ex presidente Aldo Spinelli da tanti anni, siamo molto amici, a volte ci sentiamo anche dieci volte al giorno. Ero da alcuni anni un po' fuori dal giro del calcio che conta, avevo voglia di tornare. Qualche settimana fa l'amico Spinelli mi ha prospettato questa possibilità. Mi ha anche spiegato che c'era una cordata del Nord interessata ad investire nel club. Ci siamo incontrati piu' volte mi sono sembrati subito persone serie. Ho analizzato con i miei collaboratori tutte le carte e la situazione e stasera c'è stata la fumata bianca. Ora subito al lavoro per un grande Livorno".Rosettano Navarra dovrebbe avere al suo fianco come ds Vittorio Cozzella con il quale collabora dai tempi del Ferentino calcio. Rosettano Navarra da giovane era un ottimo calciatore. Ora settimanalmente non manca mai ad una partita a calcetto con gli amici. Lo sport è la sua grande passione ed è stato sempre vicino a realtà sportive della ciociaria. Malgrado la presidenza del Livorno darà un contributo come sponsor anche al suo primo amore, il Ferentino calcio, neopromoso in Eccellenza, di cui sarà un importante sponsor.