Mercoledì 15 Febbraio 2023, 09:34 - Ultimo aggiornamento: 09:36

«Sarò assessore regionale». Ha trepidato tutta la notte in attesa di conteggi e calcoli sullo scenario laziale. In particolare aspettava di conoscere un dato, quello sulla Capitale. Il dilemma era legato al risultato dell'Udc, il partito del segretario nazionale Lorenzo Cesa. Se riusciva ad aggiudicarsi un seggio nella circoscrizione romana, anche lui avrebbe potuto esultare. E così è stato.

Riccardo Roscia, ex sindaco di Pontecorvo e ora consigliere comunale, ieri mattina, a responso acquisito, ha fatto l'annuncio: «Pochi minuti fa il segretario Cesa ci ha comunicato la notizia, ufficiale, che il partito ha eletto un consigliere regionale a Roma. In virtù degli accordi presi in precedenza, sarò assessore regionale in rappresentanza di questo territorio, di questa provincia. Ringrazio tutti gli elettori, in modo particolare di Pico, Pontecorvo e di tutto il territorio limitrofo che sono stati accanto a questo progetto».

Per Roscia si tratta di una nuova avventura politica, da esterno, dal momento che in Ciociaria non è riuscito a centrare l'ingresso in Consiglio da candidato Udc. Nelle settimane che hanno preceduto la formazione delle liste da schierare in occasione delle Regionali, l'ex primo cittadino della città fluviale ha lavorato intensamente. Sin da subito aveva annunciato la sua discesa in campo, che si è poi concretizzata nella seconda decade di gennaio nelle file dell'Udc, con la sottoscrizione della candidatura. In provincia di Frosinone è stato lui a coordinare le operazioni del partito che ha lo scudo crociato come simbolo. È stato lui a costruire la squadra dei sei aspiranti, tre uomini e tre donne, a un posto nell'aula della Pisana.

Il 15 gennaio scorso, quando ormai le sestine delle forze politiche erano state già depositate, Roscia aveva lanciato un appello agli elettori invitandoli a sostenerlo nella sfida. Non solo. Aveva anche anticipato di aver stretto un'intesa politica con il segretario Cesa: in caso di raggiungimento del quorum da parte del partito, sarebbe scattato un assessorato per un esponente della provincia. «È un'opportunità concreta, non perdiamola» aveva sottolineato. Un accordo che era stato ribadito da Cesa nel giorno in cui era stato in visita istituzionale a Pontecorvo. E così la possibilità prospettata, stando alle ultime dichiarazioni di Roscia, diventerà realtà. «Il territorio unito torna a vincere, aspettiamo le decisioni del presidente Rocca», così ha commentato sui social il primo cittadino di Pontecorvo, Anselmo Rotondo, dopo aver appreso dell'annuncio, fatto ieri, di Roscia.

I DATI

Nell'ambito regionale l'Udc ha totalizzato 24.983 voti, pari all'1,62 per cento, mentre in provincia di Frosinone ne ha raccolti 4.674 (2,62). Si tratta della seconda percentuale più alta tra le cinque province del Lazio (prima c'è Viterbo con il 2,67), ma per numero assoluto di consensi il risultato conquistato dalla formazione guidata da Roscia viene subito dietro quello di Roma (13.672). A trainare il gruppo è stato proprio l'ex sindaco di Pontecorvo, con 3.181 preferenze personali che, però, non sono state sufficienti per l'elezione.