Ultimo aggiornamento: 15:09

Più che una scoperta è stata una scommessa. Vinta, eccome. Lui, Dusan Petkovic, opposto serbo di 27 anni, colonna di 1,99 metri, da due anni in forza alla Globo Banca popolare del Frusinate Sora, Superlega di volley, non ha deluso le attese confermandosi tra i migliori giocatori e imponendosi come stella del campionato, invidiata da tutti i club.A furia di schiacciate e di muri divenuti sempre più invalicabili per gli avversari ha trascinato i bianconeri alla conquista della salvezza anticipata, macinando punti su punti. Un bottino che l’ha incoronato il miglior marcatore di sempre nella storia del volley italiano. Un cecchino implacabile sottorete. Il Ronaldo della Serie A1.Con i 22 sigilli messi a segno nell’ultima sfida, quella contro Castellana Grotte, Petkovic è salito a quota 590 in campionato, vincendo la speciale classifica dei realizzatori del massimo torneo. Un record che lo issa in cima al podio assoluto dei bomber della pallavolo nazionale.Ora per Sora sarà difficile trattenerlo per la prossima stagione, visto che molte squadre, italiane e straniere, gli hanno messo gli occhi addosso.