Rogo distrugge decine di balle di fieno: notte di paura a Cassino

Notte di paura, quella vissuta alle prime ore del 24 dicembre, a Cassino a causa di un rogo. In via Cimino, alle spalle di via Sferracavalli c'è stato un vasto rogo di balle di fieno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme sono state avvistati a centinaia di metri di distanza. Al momento non ci si conoscono le cause dell'incendio. Sul posto anche le forze dell'ordine, ma per fortuna non sono registrati feriti o intossicati.

